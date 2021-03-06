Но вот может ли ворон стать другом человеку или даже собаке-волку?

Вы считали ворон на этой неделе? Побездельничать немного, побить баклуши как раз полезно сегодня- в субботу. Но я о другом- о вороньем празднике. Ведь ворон ждут со 2 марта до середины апреля. Черные птицы первыми приносят приятные Вести о весне. Но вот может ли ворон стать другом человеку или даже собаке- волку? Можно ли вообще приручить эту птицу?- давайте посмотрим.Эта "птичка" в клетке точно не поместится. Размах крыльев Карлуши, так зовут ворона, около полутора метров, а длина тела - 60 сантиметров. Вороны - одни из самых умных птиц, говорят орнитологи . И очень верные.Александр Рыжко, заводчик:- Он привыкает как человек, только одного хозяина выбирает. А к чужим он , даже когда у нас во дворе кошки гуляют, он ревнует. Начинает их клевать, хвосты крутить.Вороны - хищники, к тому же злопамятные,- их лучше не обижать. Клювом они могут сломать человеческий палец. Но к Карлуше это не относится. Дома его уважают. Стараются получше накормить, а любит он куриные шеи. Хотя в природе вороны всеядны.- Он сам моется. Ему таз ставишь с водой он купается. Потом ему скажешь , иди садись на жердочку. Он садиться я его феном сушу , он крылья поднимет.А еще вороны - очень талантливые птицы: с легкостью пародируют различные звуки , даже речь человека.- Он на балконе с собакой , он даже с ней лает. Она лает и он начинает.Лес - так зовут друга Карлуши. Порода особенная - это смесь волка и немецкой овчарки. Чешский волчак очень энергичный и подвижный, а еще с прекрасным нюхом, в 50-е годы 20 века породу вывели для работы в спецслужбах.- ФСБ , КГБ там, у них чутье хорошее они работаю лучше чем немцы . Они даже через неделю могут найти человека. Как говорится выборка человека, наркотических веществ.Александр забрал собаку уже взрослой. Предыдущие хозяева не смогли с ним справиться. Хоть эта порода достаточно хорошо поддается дрессировке, нужна строгая рука. Без контроля у собаки проснутся волчьи гены.- Например я кину ему, скажу ждать. Садиться ждет , говорю иди ищи, неси, он приносит.Чем сложнее животное, тем с ним интереснее работать, рассказывает Александр. Но он не стремится доказать свое превосходство человека, со своими питомцами он находит общий язык.Екатерина Таманова, Александр Чунаев. Вести Владимир.