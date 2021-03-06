Около 22ч 05 марта 2021 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в п. Анопино,Гусь-Хрустального района.

Около 22ч 05 марта 2021 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в п. Анопино,Гусь-Хрустального района. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место. По прибытию к месту пожара выяснилось, что часть квартир в доме не жилые, и наблюдалось частичное горение кровли и дома. Пожарные не дали