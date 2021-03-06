Cостоялось заседание областной межрелигиозной комиссии.

Cостоялось заседание областной межрелигиозной комиссии. В нём приняли участие представители Департамента региональной политики, религиозных объединений Владимирской области, а также общественные активисты.В ходе встречи были намечены планы межрелигиозных мероприятий на 2021 год. Так, решено провести «круглый стол» на тему «Семья, материнство, отцовство и детство. Роль религиозных организаций в укреплении института семьи и семейных ценностей». Эта проблематика очень актуальна в наше время, сошлись во мнении участники заседания.Руководитель общественной организации «Покров семьи» Людмила Мысловская рассказала о реализуемых проектах поддержки многодетных семей, матерей-одиночек, оказавшихся в жизненном тупике женщин – без средств к существованию, крова, защиты близких, часто – с ребёнком на руках. Организация создала приют, обитательницам которого помогают найти работу и выход из трудной ситуации, снова обрести почву под ногами и понять, как жить дальше.Представители религиозных организаций активно включились в обсуждение этой темы. Всех верующих объединяет ориентация на семью как на основополагающую ценность.Кроме того, в рамках межрелигиозных мероприятий в течение года планируется обсудить темы государственно-конфессиональных отношений и социального служения в разрезе опыта религиозных общин, вопросы сохранения объектов культурного наследия, проблематику, связанную со строительством культовых учреждений.Фото: Пресс-служба администрации Владимирской области