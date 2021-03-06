Автоледи, смущенно улыбаясь, благодарили сотрудников за внимание и подаренное хорошее настроение.

В преддверии 8 Марта сотрудники ОГИБДД УМВД России по городу Владимиру и ОМВД России по Кольчугинскому району присоединились к акции МВД России «Цветы для автоледи».В рамках акции полицейские поздравили участниц дорожного движения с наступающим Международным женским днем и вручили букеты цветов.Всем участницам акции дорожные полицейские напомнили о важности соблюдения Правил дорожного движения, пожелали безопасных дорог и отличного весеннего настроения!Автоледи, смущенно улыбаясь, благодарили сотрудников за внимание и подаренное хорошее настроение.