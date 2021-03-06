На территории Владимирской области за прошедшие сутки 6 марта лабораторно подтверждено 111 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 6 марта 2021 года лабораторно подтверждено 111 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (32 сл. в г. Владимире, 16 сл. в Муромском, 13 сл. в Гусь-Хрустальном, 11 сл. в Кольчугинском, 7 сл. в Ковровском, 6 сл. в Меленковском, 4 сл. в Петушинском, 4 сл. в Суздальском, 3 сл. в Александровском, 3 сл. в Киржачском, 3 сл. в Юрьев-Польском, 3 сл. в Камешковском, 1 сл. в Селивановском, 2 сл. в Собинском, 2 сл. в Судогодском, 1 сл. в г. Радужный). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 28 126 случаев заболевания (6325 сл. в г. Владимире, 3526 сл. в Гусь-Хрустальном, 3113 сл. о. Муром, 2015 сл. в Ковровском, 1734 сл. в Александровском, 1650 сл. в Петушинском, 1269 сл. в Юрьев-Польском, 1193 сл. в Вязниковском, 1138 сл. в Кольчугинском, 1014 сл. в Суздальском, 918 сл. в Собинском, 695 сл. в Гороховецком, 770 сл. в Меленковском, 748 сл. в Киржачском, 634 сл. в Камешковском, 609 сл. в Селивановском, 422 сл. в Судогодском, 353 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.