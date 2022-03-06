В прошлом году на ремонт здания лицея имени Бакулова в Вольгинском из областного бюджета было...

В прошлом году на ремонт здания лицея имени Бакулова в Вольгинском из областного бюджета было направлено более 84 млн руб. В сентябре прошлого года торги выиграла фирма ООО «ПСК» - единственный участник. Капитальный ремонт аудиторий и рекреаций лицея на четырехэтажах должен был завершиться в декабре. Однако на сегодняшний день работы выполнены лишь на 10%, сообщают в пресс-службе ОНФ.В лицее обучаются 843 школьника. Из-за ремонта часть уроков проходят в режиме дистанционного обучения. Начальная школа учится в местном детском саду и Доме культуры. Старшеклассники вынуждены проводить обучение по плавающему расписанию. Родителям сказали, что такие неудобства будут до конца декабря прошлого года, но они продолжаются и сейчас.Как удалось выяснить Народному фронту, подрядная организация получила лишь 2,8 млн руб. по контракту от всей суммы. С середины января рабочих на объекте не видели, то есть по факту работы остановлены или прекращены. Лишь спустя два месяца после окончанияпрописанных в договоре сроков от подрядчика в ультимативной форме требуют возобновления работ.Активисты ОНФ обратились по данному делу в региональную прокуратуру.ФОТО: https://vk.com/public205933058