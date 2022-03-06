Николай Азаров сделал заявление о спецоперации России на Украине.

Николай Азаров сделалзаявление о спецоперации России на Украине.Политик заявил, что начало специальной операции на Украине спасло Россию от нападенияс применением ядерного оружия со стороны НАТО. По словам Азарова,альянс планировал нападение со стороны Незалежной, а решение Путина о началеспецоперации нарушило планы, сообщает ."НАТОпланировало развязать третью мировую войну с применением ядерного оружия противРоссии. Чтобы не допустить третью мировой войны и нападения на Россию сиспользованием ядерного оружия, правительство России приняло решение этуситуацию купировать и навести в Украине порядок", – выразил своемнение экс-премьер.Азаров добавил, что президент России принялтакое решение, чтобы спасти миллионы жизней и "буквально на сутки опередил планы Киева и Запада, чтопозволило завладеть стратегической инициативой". Он добавил,что "истерика" западных стран связана с тем, что у них "все было готово к захвату территории".Напомним, 24 февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе после признания независимости ДНР и ЛНР. Страны Западастали вводить жестки антироссийские санкции. На данный момент состоялись дваэтапа переговоров между Россией и Украиной, третий этап готовится.