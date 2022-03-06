Николай Азаров сделал
заявление о спецоперации России на Украине.
Николай Азаров сделал
заявление о спецоперации России на Украине.
Политик заявил, что начало специальной операции на Украине спасло Россию от нападения
с применением ядерного оружия со стороны НАТО. По словам Азарова,
альянс планировал нападение со стороны Незалежной, а решение Путина о начале
спецоперации нарушило планы, сообщает .
"НАТО
планировало развязать третью мировую войну с применением ядерного оружия против
России. Чтобы не допустить третью мировой войны и нападения на Россию с
использованием ядерного оружия, правительство России приняло решение эту
ситуацию купировать и навести в Украине порядок", – выразил свое
мнение экс-премьер.
Азаров добавил, что президент России принял
такое решение, чтобы спасти миллионы жизней и "буквально на сутки опередил планы Киева и Запада, что
позволило завладеть стратегической инициативой". Он добавил,
что "истерика" западных стран связана с тем, что у них "все было готово к захвату территории".
Напомним, 24 февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе после признания независимости ДНР и ЛНР. Страны Запада
стали вводить жестки антироссийские санкции. На данный момент состоялись два
этапа переговоров между Россией и Украиной, третий этап готовится.