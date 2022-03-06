А теперь идем туда, где всё готово для встречи Всемирного женского дня- 8 марта. Жардина, Ювена и...

А теперь идем туда, где всё готово для встречи Всемирного женского дня- 8 марта. Жардина, Ювена и Ревиваль - речь о сортах роз, которых 15 на Владимирском тепличном комбинате в новом сезоне. Как и положено исключительным красавицам, они довольно привередливы. Влажность в теплицах должна быть 70%, температура днем - 21 градус. А прежде чем попасть в магазины, каждый бутон при этом проходит несколько этапов. Давайте узнаем, - каких? Предлагаю вместе с Кристиной Ивановой отправиться туда, где вечное лето.- Хорошая вазовая устойчивость, что немаловажно при покупке и формировании красивых букетов.- Вазовая устойчивость – значит, долго будет в вазочке стоять?- Да.Сорт ювена. Белые розы с зеленоватой каймой устойчивы к мучнистой росе, отличаются пышным цветком, стебель среза - 50 сантиметров. Классика этого розового гектара. На Владимирском тепличном комбинате за год распускаются 700 тысяч роз. Считают только те, что ушли на срезку - то есть попали в торговые точки. 15 сортов красных, желтых, белых, однотонных и в крапинку, с длинным и особым коротким для корзинок стеблем роз готовы отправиться на владимирские прилавки и в канун восьмого марта.Кристина Иванова: «А это экспериментальные ряды. Розовые розы немецкой селекции. Когда вот такой бутон откроется до конца, цветок будет похож на зефир. Но здесь пока только два с половиной ряда этого сорта. Комбинат присматривается к его продуктивности».В этом году закуплено 4 новых сорта. Вот этот похож на классическую оранжевую розу "Тропикана". Разница станет понятна, когда бутон раскроется.Ольга Евдокимова,начальник первого производственного участка АО "Владимирский тепличный комбинат": «Тоже имеет расцветочку желтую и яркий рыжий край, но здесь еще идет как бриллиантовая россыпь - вот такие вот пятнышки».К новичкам внимание пристальное. Считают продуктивность - сколько цветоносов дадут кусты с определенной площади, устойчивость к болезням и вредителям. При вынесении решения важен и бокал. Непременно крепкий. Речь о плотности лепестков в бутоне.Ольга Евдокимова, начальник первого производственного участка АО "Владимирский тепличный комбинат": «Наши самые продуктивные два сорта - это сорт "престиж" и сорт "ревивал", который здесь представлен. Розовые и красные. Они самые популярные у нас сорта».Бутон у них хотя и не эквадорский - селекционный эталон пышности розы - но стремительно приближается по количеству лепестков к южно-американскому конкуренту. Тепличный закупает лучшие европейские виды . Сортоиспытание также включает в себя и проверку вредителем. У роз- это мелкое насекомое белокрылка. Она питается соком молодых листьев, от чего цветок, разумеется, теряет товарный вид. И тут на помощь нежному миру приходит ... баклажан. Скромное растение специально высаживают среди розовых кустов.Василий Васильев, заместитель генерального директора по производству АО "Владимирский тепличный комбинат»: «Баклажаны привлекают белокрылку, а белокрылка привлекает хищного клеща мокролофуса. Мы специально мокролофуса выселяем на баклажаны, чтобы он там лучше разводился и тем самым подавлял развитие одного из самых главных вредителей – белокрылки».А здесь тепличных красавиц закаляют и напаивают. Розы помещают в воду и ставят в холодильную камеру. Температура - плюс пять. После напитки цветы смогут радовать своего обладателя свежестью гораздо дольше. При фасовке их разделяют на группы по цвету, длине стебля и бережно упаковывают. Следующие остановки - прилавок и ваша ваза.-Хотел бы поздравить наших дорогих любимых женщин с наступающим праздником весны, пожелать крепкого здоровья. И чтобы ваша жизнь всегда такой яркой и красивой, как у нас в розовой теплице.Кристина Иванова, Александр Голубев, Вести-Владимир.