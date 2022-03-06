Командир отдельной роты патрульно-постовой службы ОМВД России по Александровскому району майор...

Командир отдельной роты патрульно-постовой службы ОМВД России по Александровскому району майор полиции Александр Яковлев в свободное от службы время задержал подозреваемого в грабеже. Полицейский зашел магазин, где обратил внимание на одного из находившихся в торговом зале покупателей. Мужчина взял с витрины алкоголь, направился к кассе, но, подойдя ближе, ускорился и попытался убежать, не оплатив покупку.Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, Александр Яковлев среагировал мгновенно. Он сообщил о произошедшем в дежурную часть и удерживал мужчину до приезда коллег.В отношении задержанного, которым оказался 35-летний ранее судимый местный житель, возбуждено уголовное дело.ФОТО: УМВД России по Владимирской области