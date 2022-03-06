Российский союз ректоров обратился к коллегам с призывом поддержать нашу страну, армию и президента. Также руководители вузов заявили о необходимости продолжать вести непрерывный учебный процесс и воспитывать патриотизм в молодежи.

Российский союз ректоров обратился к коллегам с призывом поддержать нашу страну, армию и президента. Также руководители вузов заявили о необходимости продолжать вести непрерывный учебный процесс и воспитывать патриотизм в молодежи."Очень важно в эти дни поддержать нашу страну, нашу армию, которая отстаивает нашу безопасность, поддержать нашего Президента, который принял, может быть, самое сложное в своей жизни, выстраданное, но необходимое решение"", – сказано в .В союзе ректоров напомнили, что десятилетиями занимались укреплением российско-украинских научно-образовательных связей. Совместные исследования ученых двух стран внесли огромный вклад в мировую науку."Поэтому многолетняя трагедия в Донбассе особой болью и горечью отзывается в наших сердцах", – подчеркнули в союзе ректоров.Руководители вузов отметили, что университеты всегда были опорой государства.Сейчас необходимо продемонстрировать уверенность и стойкость в условиях экономических и информационных атак и сплотиться вокруг президента, подчеркнули они.