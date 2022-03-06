Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что рост цен на некоторые овощи в столице связан с сезонным замещением российской продукции импортной.

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что рост цен на некоторые овощи в столице связан с сезонным замещением российской продукции импортной.Немерюк сообщил о росте цен с начала года на картофель от 2% и до 17% на капусту. "Рост цен связан с появлением на рынке импортной овощной продукции, замещающей отечественную", – сказал он.Чиновник отметил, что собранный в прошлом году урожай моркови, капусты и лука из открытого грунта уже закончился. В начале марта на полки магазинов поступает продукция из теплиц и увеличивается доля импорта из Китая и Турции – это приводит к росту цен, объяснил он.Важнейшей задачей на текущий момент Немерюк назвал создание максимально комфортных условий для доступа на московский рынок российских производителей.Он напомнил, что в Москве действуют 22 сельскохозяйственных рынка, где есть 5,6 тысячи торговых мест. Также организовано 120 ярмарок.Глава департамента отметил, что важнейшей задачей в текущей ситуации является создание максимально комфортных условий для доступа отечественных производителей на московский рынок"Москва бесплатно предоставляет товаропроизводителям полностью оборудованные, готовые к торговле продовольствием места", – сказал чиновник.Немерюк считает, что цены стабилизируются в июне 2022 года, когда на прилавки поступят овощи нового урожая из южных регионов, сообщает АГН "Москва".