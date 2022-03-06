Спецоперация России на Украине вызвала волну русофобии среди западных политиков. Но обычные граждане оказались умнее.

Спецоперация России на Украине вызвала волну русофобии среди западных политиков. Но обычные граждане оказались умнее.Более 300 человек вышли в субботу на митинг против растущего уровня русофобии на центральной площади Берлина. Граждане выразили свой протест против бездействия властей вопреки дискриминации выходцев из России и русскоговорящих людей.Митингующие держали в руках российские флаги, георгиевские ленты и плакаты с призывами прекратить притеснение русских. Выступающие обращали особое внимание на то, что русофобия проявляется, в том числе, – на бытовом уровне. Демонстранты рассказали о случаях нападения на русскоговорящих на улицах и порче их имущества. Кроме того, выходцев из России отказываются обслуживать в кафе и ресторанах и призывают уехать из Германии.Травле подвергаются даже дети. Собравшиеся рассказали, что на фоне спецоперации России на Украине в школах начались нападки на русскоязычных учеников, которые совершают как другие школьники, так и преподаватели. Участники акции отметили, что обращались за помощью в местные органы власти, но те закрывают глаза на происходящее.Днем ранее аналогичная акция прошла в столице Сербии – Белграде, где тысячи людей собрались в центре города, чтобы выразить солидарность с россиянами и жителями частично признанных Донецкой и Луганской народных республик.