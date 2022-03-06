В Александровской районной больнице впервые провели нейрохирургическую операцию на позвоночнике. Её провел нейрохирург травматологического отделения Сергей Сергеев, который ранее

В Александровской районной больнице впервые провели нейрохирургическую операцию на позвоночнике. Её провел нейрохирург травматологического отделения Сергей Сергеев, который ранее работал в Московской области и недавно трудоустроился в Александровскую районную больницу. Операция прошла успешно – пациент, у которого был перелом нескольких позвонков в результате падения с высоты, уже прошел курс реабилитации и выписан домой, он может