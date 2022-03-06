С 6 по 8 марта в Центральном парке пройдут Культурные выходные. В эти дни с 12.00. до 15.00 в...

С 6 по 8 марта в Центральном парке пройдут "Культурные выходные". В эти дни с 12.00. до 15.00 в арт-пространстве «Мастерская сказок» пройдут творческие мастер-классы в различных техниках.6 марта на мастер-классах «Весенний цветок» можно будет научиться изготовлению сувенирных магнитиков, браслетов и игрушек, попробовать себя в росписи пряников.7 марта пройдет творческий мастер-класс «Городецкая роспись», где участников не только познакомят с историей промысла, но и научат, как написать декоративное панно.8 марта под руководством опытных мастеров любой желающий сможет изготовить праздничный сувенир на мастер-классе «Самым милым и любимым».Также в парке в эти выходные будет работать «Музей советского детства», в котором можно будет не только познакомиться с экспозицией, но и пройти курс каллиграфии. На выставку «Мир красок» и творческие мастер-классы приглашает «Дом художника». А если позволят погодные условия, то в парке откроет новый сезон городок детских аттракционов.ФОТО: Администрация города Владимира