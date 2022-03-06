Сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Герцена в Меленках поступило накануне вечером. На...

Сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Герцена в Меленках поступило накануне вечером.На момент прибытия пожарных из-под крыши дома шёл сильный дым. Спасатели не дали огню распространиться и ликвидировали пожар на площади 40 кв. м. Пострадала кровля дома и пристройка. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации привлекались 3 единицы техники, 13 человек личного состава.Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области