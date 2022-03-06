Операцию провел нейрохирург травматологического отделения Сергей Сергеев, который ранее работал в...

Операцию провел нейрохирург травматологического отделения Сергей Сергеев, который ранее работал в Московской области и недавно трудоустроился в Александровскую районную больницу.Операция прошла успешно – пациент, у которого был перелом нескольких позвонков в результате падения с высоты, уже прошел курс реабилитации и выписан домой, он может передвигаться самостоятельно.Главный врач больницы Валерий Янин отметил, что ещё совсем недавно для проведения подобных операций пациентам из Александровского района приходилось обращаться в областной центр или клиники других регионов. Теперь этот вид специализированной медицинской помощидоступен в Александрове по системе ОМС.ФОТО: Департамент здравоохранения Владимирской области