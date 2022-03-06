В праздничные дни с 6 по 8 марта пункты приема гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР будут...

В праздничные дни с 6 по 8 марта пункты приема гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР будут работать по следующему графику:1. Управление социальной защиты по г. Владимиру, пр. Ленина, 53, время работы - с 10.00 до 16.00.2. Фонд социальной поддержки населения г. Владимира, ул. Горького, 58-а, время работы - с 10.00 до 16.00.3. ТЦ «Район», ул. Добросельская, 169-б, время работы - с 10.00 до 16.00.4. Исполком партии «Единая Россия», ул. Горького, 34, время работы - с 10.00 до 16.00.5. Приемная Д.А. Медведева, ул. Б. Московская, 59, время работы - с 10.00 до 16.00.6. ТЦ «Ивановские мануфактуры», ул. Куйбышева, 16-а, время работы - с 10.00 до 16.00.ФОТО: Администрация города Владимира