Глава региона Александр Авдеев встретился с ветеранским активом города Владимира в Центре культуры...

Глава региона Александр Авдеев встретился с ветеранским активом города Владимира в Центре культуры и искусства на Соборной. В диалоге с лидерами ветеранских организаций приняли участие врио первого заместителя губернатора области Дмитрий Лызлов и глава города Владимира Андрей Шохин.Ветеранские организации вносят колоссальный вклад в патриотическое и духовно-нравственное воспитание, в первую очередь - детей и молодёжи. Ветераны дают живые уроки истории и объясняют подросткам и молодым людям, что происходит в мире, помогают различить правду и вымыслы. Главная тема последних недель- ситуация вокруг Украины.«Решение главы государства о начале военной спецоперации- вынужденное, но своевременное. Наш Президент действовал на опережение, смешав карты недругам нашей страны. Украина нужна им, чтобы поссорить славянские народы. Владимирская область готова принять вынужденных переселенцев с Донбасса. Для этого у нас развёрнуто свыше 30 центров временного размещения. Жители региона оперативно собрали для оказавшихся в беде жителей ДНР и ЛНР более 6 тонн гуманитарной помощи», - подчеркнул Александр Авдеев.Все участники встречи выразили уверенность: неонацизм должен быть побежден.«События на Украине сейчас обсуждают все ветераны. Однозначно одобряю действия Правительства и лично Президента» , отметил Вячеслав Гадалов, председатель Совета ветеранов Ленинского района города Владимира.«Мы вместе переживаем за наших ребят, которые выполняют задачи, поставленные Президентом. Дай Бог, чтобы Украина, как и раньше, была культурной, богатой и достойной страной. Я служил на Дальнем Востоке. Половина ребят была из Украины. И у нас никогда не было конфликтов. Мы гордились нашим братством и солидарностью во имя Победы, которую вместе завоевали во время Великой Отечественной войны», отметил Вячеслав Михайлович Гадалов. На отрицании советской истории на Украине выросло целое поколение. Важно не допустить перекосов в патриотическом воспитании российской молодёжи. Для этого представители ветеранских организаций проводят «Уроки мужества», встречи со школьниками и призывниками, следят за содержанием воинских захоронений, памятников, обелисков, мемориальных досок, ведут работу по увековечению ратных и трудовых подвигов владимирцев.Также ветераны говорили о необходимости воссоздания во властных структурах Владимирской области профильного подразделения, усиления грантовой поддержки патриотических проектов. Глава региона Александр Авдеев заверил участников встречи: ветеранское движение получит всемерную поддержку. «Работа по военно-патриотическому воспитанию должна быть системной», подчеркнул Александр Авдеев.ФОТО: Администрация Владимирской области