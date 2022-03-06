Причина – санкции.

Губернатор региона Александр Авдеев подписал указ о создании штаба по обеспечению устойчивого развития и стабильного функционирования экономики области. Это необходимо в нынешних условиях, когда против России вводятся санкции.Основная задача штаба – противодействия кризису в ресурсно-сырьевой, продовольственной и производственной сферах. Также штаб будет следить за ценами и качеством товаров. В том числе к полномочиям штаба относится подготовка предложений по участию организаций региона в программах импортозамещения.