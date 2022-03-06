Для противодействия кризисным явлениям в ресурсно-сырьевой, продовольственной, производственной,...
Для противодействия кризисным явлениям в ресурсно-сырьевой, продовольственной, производственной, научно-технологической и финансовой сферах врио Губернатора Александр Авдеев подписал указ о создании Штаба по обеспечению устойчивого развития и стабильного функционирования экономики Владимирской области.
В числе стоящих перед штабом задач:
− мониторинг текущего состояния экономики области, финансово-экономического состояния организаций региона, обеспеченности населения необходимыми товарами и услугами, в том числе мониторинг цен и качества товаров и услуг, представляемых населению;
− подготовка предложений по осуществлению комплекса мероприятий, направленных на устойчивое развитие экономики области и обеспечение стабильного функционирования продовольственного рынка, по участию организаций региона в программах импортозамещения, в
том числе по содействию производству импортозамещающей продукции организациями области, импортозамещения сырья, материалов и комплектующих, машин и оборудования, востребованных организациями области;
− выработка дополнительных мер господдержки организаций, внутреннего рынка и рынка труда, в том числе путём предоставления государственных гарантий, бюджетных инвестиций, субсидий и иных мер финансовой и административной поддержки.
Персональный состав членов штаба будет определён в ближайшее время.
ФОТО: https://pixabay.com/ru/