На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 502 случая...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 502 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:186 - во Владимире;60 - в Муромском районе;46 -. в Петушинском районе;41 - в Александровском районе;30 - в Ковровском районе;26 - в Меленковском районе;23 - в Суздальском районе;18 - в Гусь-Хрустальном районе;10 - в Киржачском районе;9 - в Кольчугинском, Собинском, Вязниковском и в Селивановском районах;8 - в Юрьево-Польском и Камешковском районах;7 - в городе Радужном;2 - в Гороховецком районе;1 - в Судогодском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 139 634 случая заболевания