На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 502 случая...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 502 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:
186 - во Владимире;
60 - в Муромском районе;
46 -. в Петушинском районе;
41 - в Александровском районе;
30 - в Ковровском районе;
26 - в Меленковском районе;
23 - в Суздальском районе;
18 - в Гусь-Хрустальном районе;
10 - в Киржачском районе;
9 - в Кольчугинском, Собинском, Вязниковском и в Селивановском районах;
8 - в Юрьево-Польском и Камешковском районах;
7 - в городе Радужном;
2 - в Гороховецком районе;
1 - в Судогодском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 139 634 случая заболевания