Накануне стало известно о задержании второго подозреваемого по делу о мошенничестве со средствами...

Накануне стало известно о задержании второго подозреваемого по делу о мошенничестве со средствами дольщиков в особо крупном размере - фактического руководителя фирмы ООО «ИМПЭКС».Уголовное дело было возбуждено 3 марта. В тот же день сотрудники регионального УМВД задержали генерального директора "ИМПЭКС" Сурена Баласанова.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, Баласанов и еще ряд лиц подозреваются в совершении мошеннических действий в отношении граждан, с которыми в 2016-2017 гг. они заключили договоры долевого участия в строительстве жилого дома на ул. Всесвятской в мкр. Юрьевец г. Владимира. Однако объект в срок (в середине 2018 года) в эксплуатацию не сдан, ущерб дольщикам оценивается в размере свыше 87,5 млн рублей.Также 5 марта судом по ходатайству следователя регионального УМВД России в отношении Сурена Баласанова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.ФОТО: https://pixabay.com/