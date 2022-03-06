Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Героя Советского Союза, депутата ГД Валентину Терешкову с 85-летием.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Героя Советского Союза, депутата ГД Валентину Терешкову с 85-летием.Володин назвал Терешкову легендой нашей страны и всего мира. "По собственной инициативе зачислена в космонавты-слушатели, а уже через год покорила космическое пространство", – написал политик в своем телеграм-канале.Спикер отметил, что сегодня Терешкова продолжает работать на благо Родины и отстаивает интересы граждан. Председатель ГД отметил ее активную жизненную позицию и твердость убеждений.Володин пожелал Терешковой счастья, удачи и всего самого доброго.