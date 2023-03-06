Чаще всего пассажиры уточняют расписание поездов и наличие билетов.

В январе-феврале 2023 года интерактивными справочными видеотерминалами на железнодорожных вокзалах, в том числе во Владимире, воспользовалось больше 1,1 тысячи человек.По информации пресс-службы ГЖД, видеоматериалы в интерактивном режиме помогают пассажирам получить информацию о вокзале, навигации по нему, услугах, доступности для маломобильных пассажиров.Кроме того, есть функция «Видеосправка», которая помогает круглосуточно связаться по видеосвязи с оператором контактного центра, которые могут ответить на вопросы на русском и английском языках. Чаще всего пассажиры уточняют расписание поездов, наличие, стоимость, правила оформления билетов, а также путь, с которого отправляется или куда прибывает поезд.Видеотерминалы круглосуточно работают на 23 вокзалах. Кроме Владимира, в списке Нижний Новгород, Киров, Ижевск, Казань и другие города.Кстати, за весь 2022 год видеотерминалами на вокзалах воспользовалось свыше 13,3 тысячи человек.