Алексей Гиричев освобождён от должности главы УФСИН по Владимирской области. Указ Президента был...

Алексей Гиричев освобождён от должности главы УФСИН по Владимирской области.Указ Президента был размещен и подписан 6 марта 2023 года на официальном интернет-портале правовой информации.Генерал-майор внутренней службы официально назначен заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний России.С официальном указом Владимира Путина можно ознакомиться по ссылке: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202303060038Напомним, Алексей Иванович Гиричев несколько лет проработал в нашем регионе, возглавляя управление ФСИН по Владимирской области.Из биографии: родился 3 августа 1975 года в городе Калаче Воронежской области. Окончил Иркутский филиал Московского государственного технического университета гражданской авиации, Российскую правовую академию Министерства юстиции Российской Федерации, а также Академию права и управления ФСИН России. Награжден ведомственными наградами, среди которых серебряная медаль «За доблесть».Фото: открытый источник, принтскрин видео-обращения А.И.Гиричева на 9 мая, youtube.com; ГТРК «Владимир»