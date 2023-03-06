Незаконные делишки Рудковской.

Незаконные делишки Рудковской.Супруга Евгения Плющенко – истинная бизнесвумен. На ее счету продюсирование звезд и ледовых шоу, рекламные контракты... А теперь выяснилось, что у светской львицы дела в Дубае. Правда, как утверждает светский сплетник Антон Суворкин, работает Яна Рудковская там не совсем законные.Блогер, собирающий слухи со всего мира, получил весточку от пташки из ОАЭ, которая работает HR и наткнулась на рекламу о приеме на работу от известной блондинки. Там у нее собственное агентство недвижимости, куда она якобы заманивает русских девочек и мальчиков под видом прибыльной работы."Оформляют они после первого месяца, так называемого испытательного срока. Тут такое незаконно: оформлять визу, страховку и прочее необходимо сразу", – цитирует своего источника Антон Суворкин. Блогер раскритиковал манеру Яны Рудковской вести бизнес, которая оставляет своих потенциальных работников без визы и гарантий."Работать, чтобы, упаси Боже, вас не взяли за пятую точку... При первой проверке вам бан в Дубай!" – эмоционально прокомментировал на его взгляд подлый поступок бизнесвумен.Стоит отметить, что информация не проверенная. Да, и в комментариях к видео некоторые пользователи встали на защиту продюсера, отметив, что не все компании делают нужные бумаги своим работникам."Такое встречается, что работодатель не оформляет документы сразу, и это не российские компании совсем… но можно самостоятельно все оформить и работать по своей визе", – пишут знающие люди, обсуждая историю про Яну Рудковскую.