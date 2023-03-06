Из Владимира до станции Тумская стало добираться гораздо быстрее С сегодняшнего дня меняется...

Из Владимира до станции Тумская стало добираться гораздо быстрееС сегодняшнего дня меняется график движения пригородных поездов на ветке "Владимир - Тумская".Время нахождения электрички в пути сократилось на 45 минут, за счет того, что на линию вывели более мощный тепловоз. С сентября на этом направлении также курсируют новые комфортабельные вагоны.Новое расписание рейсов Владимир-Тумская:- п. № 6702 сообщением Тумская – Владимир:Тумская отпр. 03.03, Оп 112 км 03.11,5-03.12, Великодворье 03.17,5-03.18, Оп 98 км 03.27,5-03.28, Оп Дубровский 03.31-03.31,5, Курлово 03.45-03.45,5, Окатово 03.51,5-03.52, Оп 77 км 03.54,5-03.55, Гусь-хрустальный 04.07-04.08, Оп 56 км 04.15,5-04.16, Комиссаровка 04.20,5-04.21, Неклюдово 04.35-04.35,5, Головино 04.46,5-04.47, Оп 18 км 04.56,5-04.57, Улыбышево 05.02-05.02,5, Пл.10 км Влад 05.06,5-05.07, Владимир приб. 05.20;- п. № 6703 сообщением Владимир – Тумская:Владимир отпр. 09.15, Пл.10 км Влад 09.28-09.28,5, Улыбышево 09.32,5-09.33, Оп 18 км 09.38,5-09.39, Головино 09.48-09.48,5, Неклюдово 10.00,5-10.01, Комиссаровка 10.15-10.15,5, Оп 56 км 10.19,5-10.20, Гусь-хрустальный 10.28-10.29, Оп 77 км 10.41-10.41,5, Окатово 10.43,5-10.44, Курлово 10.50-10.50,5, Оп Дубровский 11.04-11.04,5, Оп 98 км 11.07,5-11.08, Великодворье 11.17-11.17,5, Оп 112 км 11.23-11.23,5, Тумская приб. 11.32;- п. № 6706 сообщением Тумская – Владимир:Тумская отпр. 15.43, Оп 112 км 15.51,5-15.52, Великодворье 15.57,5-15.58, Оп 98 км 16.07,5-16.08, Оп Дубровский 16.11-16.11,5, Курлово 16.25-16.25,5, Окатово 16.31,5-16.32, Оп 77 км 16.34,5-16.35, Гусь-хрустальный 16.47-16.48, Оп 56 км 16.55,5-16.56, Комиссаровка 17.00,5-17.01, Неклюдово 17.15-17.15,5, Головино 17.26,5-17.27, Оп 18 км 17.36,5-17.37, Улыбышево 17.42-17.42,5, Пл.10 км Влад 17.46,5-17.47, Владимир приб. 18.00;п. № 6707 сообщением Владимир – Тумская:Владимир отпр. 18.45, Пл.10 км Влад 18.58-18.58,5, Улыбышево 19.02,5-19.03, Оп 18 км 19.08,5-19.09, Головино 19.18-19.18,5, Неклюдово 19.30,5-19.31, Комиссаровка 19.45-19.45,5, Оп 56 км 19.49,5-19.50, Гусь-хрустальный 19.58-19.59, Оп 77 км 20.11-20.11,5, Окатово 20.13,5-20.14, Курлово 20.20-20.20,5, Оп Дубровский 20.34-20.34,5, Оп 98 км 20.37,5-20.38, Великодворье 20.47-20.47,5, Оп 112 км 20.53-20.53,5, Тумская приб. 21.02.