Весна – период перемен и вдохновения! В это время года девушкам особенно хочется обновить свой гардероб, сбросив зимние пуховики и шубки, облачаясь в модные образы по последним ..

Весна – период перемени вдохновения! В это время года девушкамособенно хочется обновить свой гардероб, сбросив зимние пуховики и шубки,облачаясь в модные образы по последним тенденциям.Что же сейчас втренде? Каким цветам, стилям и образам отдать предпочтение? – об этом расскажув статье.Сразу хочуотметить, что в тренде оранжевый цвет и все его оттенки: от самых сочных допастельных. Оранжевый – цвет сексуальной энергии! И 2023 год дает прекраснуювозможность проявить эту энергию смело и дерзко! Также в палитру весеннихобразов 2023 прекрасно впишутся желтый, красный, фуксия.Из верхней одеждыактуальными окажутся короткие дутые курточки. Как в монохроме, так и с принтом.Но и излюбленная классика – стильные макси тренчи и удлинённые пиджаки такжеостаются на пике популярности.В этом сезоне можно смело выбирать трендовыеоттенки в верхней одежде, различные геометрические, анималистичные принты иклетку, а также отдавать предпочтение верхней одежде из кожи.Оригинально будетсмотреться верхняя одежда на весну 2023 именно из цветной кожи. Фаворитоммногих девушек по-прежнему остается стеганная верхняя одежда в стиле оверсайз –идеальный образ для стрит стайл под высокие сапоги – и именно эта обувьсчитается самой модной весной 2023.Мода благоволиттем, кто не любит каблуки! Обувь на низком ходу продолжает радовать модниц. Ине бойтесь в этом сезоне неожиданных сочетаний! Яркие оттенки, смелые принты –весной 2023 можно всё! Особый тренд – это фактура рептилии на обуви иаксессуарах.На пикепопулярности кружево и бельевой стиль. Весна ожидается женственной, романтичнойс ноткой дерзости. Кружево может присутствовать в образе как изысканная деталь,акцентный элемент или же полностью покрывать тело кружевным орнаментом.Чувственность образу также будет придавать ажурная отделка на юбках и рубашках.Снова вернуласьнизкая посадка. И спортзалы уже заполонили модницы, которые не желают упуститьэтот тренд, и намерены выставить на показ свой идеальный животикРубашки и футболкиактивно будут заменяться весной 2023 на кроп-топы и бра. Именно такие предметыгардероба объединили коллекции Dior, Miu Miu, Givenchy и многих других. Ихможно сочетать с юбками, джинсами, брюками. При этом они могут служить какчастью многослойных аутфитов, так и являться самостоятельным предметом в образе.За всеми тенденциями моды угнаться очень сложно. Да и не кчему! Куда важнее уметь быть собой и с учетом актуальных трендов подчеркиватьсвою уникальность.Выбирайте ту одежду, в которой вы испытываете комфорт ичувствуете себя уверенно!И в завершении хочу отметить Антитренды весны 2023 – то, чтоуже устарело и точно нужно исключить из своего гардероба!Платья с баской – выбрасываем, забываем и заменяем на платьяи юбки с запахом.Рукава ¾ – старинная модель, которая смотрится уже оченьнелепо. Классика с длинными рукавами – наше всё!Футболки и джемперы с мультяшными принтами – отжившая себя история. Заменяем весной 2023на футболки и джемперы с анималистичнымипринтами, абстракцией и геометрией.И из верхней одежды на весну настойчиво рекомендую избавитьсяот кашемирового пальто до колен. Классика макси будет во все времена прекраснойбазой вашего гардероба.