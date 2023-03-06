Пользоваться новой поликлиникой будут 66 тысяч человек.

Пользоваться новой поликлиникой будут 66 тысяч человек.Медучреждение оснастили качественным оборудованием. Поликлиника будет работать по новому московскому стандарту, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем ."Кабинеты часто посещаемых специалистов и дежурных врачей находятся на нижних этажах, менее востребованные и административные — выше", – уточнил градоначальник.Поликлиника рассчитана на 750 посещений в смену. Там оборудовали комфортные зоны ожидания и игровые комнаты для детей. Для медицинского персонала обустроили уютные комнаты отдыха.Пересечение потоков пациентов исключено, поскольку в поликлинике организованы отдельные входы для детского и взрослого блоков, рассказал мэр.В ближайшие несколько лет в Москве построят 23 поликлиники. Из них девять уже готовы.Помимо строительства новых медучреждений, продолжается реконструкция уже существующих. К концу 2023 года обновят 200 поликлиник.