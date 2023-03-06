Предложение рассмотрит горсовет.

Мэрия Гусь-Хрустального намерена продать В горсовет внесено предложение о приватизации здания. Об этом рассказал депутат от КПРФ Самир Рагимов.На минувшей неделе комиссия городского парламента рассмотрела План приватизации на текущий год. Первым в списке шёл бывший детский сад, расположенный в центре города. Его площадь составляет 1761 квадратный метр. Коммунист предложил исключить сооружение из документа, но в итоге вопрос вынесли на пленарное заседание горсовета.Напомним, что решение закрыть учреждение в конце 2021 года. Часть жителей Гусь-Хрустального поддержала идею властей, а другие гусевчане наоборот протестовали - даже выходили на пикет.Начальник управления образования Гусь-Хрустального Татьяна Причепа тогда , что здание второго корпуса ветхое - построено в 1930 году. Последние три года количество детей постоянно сокращалось. Так, в 2019 году образовательное учреждение посещали – 84 ребенка, в 2020-ом - 59 детей, в 2021 году - 31. При этом приходилось содержать 12 сотрудников. К тому же, как сообщали чиновники, здание находилось в плохом состоянии. Вот собственно и все причины закрытия садика. Родителям же предложили на выбор несколько вариантов для перевода ребёнка в другое учреждение.Теперь, по всей видимости, объект уйдёт с молотка. Дальнейшая его судьба крайне туманна. Возможно, реконструируют. Вероятно, снесут и построят что-нибудь новое, но точно не детсад.