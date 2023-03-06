Вопрос поднимался на заседании Заксобрания в конце февраля.

Мэрия Владимира опровергла слухи о приватизации «Владимирводоканала». Вопрос поднимался на заседании Заксобрания в конце февраля.Коммунист Шамиль Хабибуллин пояснил, что к нему обратились сотрудники МУПа, которые рассказали о планируемой передаче предприятия частной компании. Спикер регионального парламента попросил мэра Владимира разъяснить ситуацию. Выяснилось, что речи о концессии или продаже не идёт.«В 2023 году официальных обращений в администрацию Владимира или МУП «Владимирводоканал» по теме заключения концессионного соглашения в сфере водоснабжения и водоотведения не поступало. Решений о продаже не принималось и не планируется», – ответил Дмитрий Наумов.Хайпа не получилось.