На прошлой неделе во Владимирской области произошло 19 ДТП. К сожалению, не обошлось без жертв. 26 человек получили ранения, трое погибли, сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской

На прошлой неделе во Владимирской области произошло 19 ДТП. К сожалению, не обошлось без жертв. 26 человек получили ранения, трое погибли, сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. Одно из крупных ДТП произошло в Гороховецком районе. Там на 323 км автодороги ФАД М-7 «Волга» столкнулись сразу 4 автомобиля. Водитель “Мерседеса”, отвлекшись, столкнулся с “Ниссаном”,