Врачи Университетской клиники Приволжского исследовательского университета в Нижнем Новгороде пришили отрубленную руку 16-летнему подростку из Коврова. По информации нижегородского ВУЗа,

Врачи Университетской клиники Приволжского исследовательского университета в Нижнем Новгороде пришили отрубленную руку 16-летнему подростку из Коврова. По информации нижегородского ВУЗа, 1 марта юношу доставили в больницу. Оказалось, что он колол дрова и отрубил кисть правой руки. Вечером того же дня врачи Института травматологии и ортопедии сделали ему реплантацию конечности. «Сейчас пациент в стабильном состоянии находится