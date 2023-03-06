Что будет с проектом Ледниковый период?

Что будет с проектом "Ледниковый период"?Легенда отечественного фигурного катания, Мастер спорта международного класса Татьяна Тарасова угодила в громкий скандал. Из-за решения руководства Первого канала рейтинговая программа "Ледниковый период" может лишиться главной звезды.Дело в том, что прославленного тренера отстранили от комментирования соревнований по фигурному катанию. Татьяна Тарасова попала в немилость к телевизионным начальникам за эмоциональную реакцию на действие судей. Буду большим специалистом, легенда советского спорта позволила себе раскритиковать арбитров.Так как трансляцию соревнований вел Первый канал, его представители решили распрощаться с комментатором раньше срока. Безвременный уход тренера по фигурному катанию с гран-при России шокировал народ. Актриса и ведущая Ольга Спиркина призналась порталу POPCORNNEWS, что считает наказание звезды неуместным. "Очень жаль", – отметила она.Сама Татьяна Тарасова заявила, что она выступает только за справедливость, уточняет телеканал "". По словам Заслуженного тренера СССР, ее интересует лишь объективное судейство, однако руководство, как сообщает , Первого канала не считает, что наставница проекта "Ледниковый период" сможет дальше комментировать соревнования.