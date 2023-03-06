Подруга Хаматовой приняла важное решение.

Подруга Хаматовой приняла важное решение.Прошлой весной многие артисты покинули свою родину. Одной из первых стала Чулпан Хаматова, которая переехала в Латвию, где стала поливать грязью страну, которая кормила ее все эти годы. Ходят слухи, что в новой стране, где актриса обосновалась, все складывается не так гладко, как ей хотелось бы. Работы для нее настолько мало, что она даже задумалась уйти из профессии.Однако есть примеры звезд, кто уехал на заработки заграницу, но все-таки решил вернуться в родные края. Так, например, близкая подруга Чулпан Хаматовой Дина Корзун уехала в Европу 13 лет назад, как сообщает . Там актриса неплохо обосновалась, работала в Королевском национальном театре Лондона и снялась в одном из сезонов сериала "Острые козырьки".Тем не менее, взвесив все за и против, Дина Корзун приняла решение покинуть Лондон. На их отъезд повлияли многие факторы, однако последней каплей стали уроки полового воспитания, которые проходили в школе, где учились ее дети. Дело в том, что учитель был в непривычном для россиян виде: психолог-мужчина в юбке и на каблуках. После этого актриса увезла детей из Европы в Россию.К слову, Дина Корзун убеждена, что ее родина – это место, где беды не настигнут семью. "Луи, я тебя умоляю… Ты видишь, что творится в мире. Поедем в Россию, это самое безопасное место", – в разговоре с мужем призналась актриса. Пожалуй, семья подруги Чулпан Хаматовой служит примером, что далеко не все отечественные знаменитости готовы на все ради известности за рубежом.