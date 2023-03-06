Двое местных жителей получили земли на льготных условиях.

Прокуратура требует вернуть незаконно отчуждённые участки в Киржаче. Ранее по данному факту на главу Киржача Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Жительница Киржача владела территорией площадью 401 квадратный метр. В 2021-2022 годах мэрия незаконно перераспределила часть земель, прирезав за 15% стоимости ей несколько наделов. В результате начальная площадь выросла в три раза. Аналогичная история произошла с идругим местным жителем, который также получил земли на льготных условиях.Прокуроры подали в суд два иска с целью вернуть участки в муниципальную собственность. Они находятся на рассмотрении.