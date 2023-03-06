С началом марта информация о продажах питьевой воды передается в государственную систему Честный знак. Для гостинично-ресторанного бизнеса введена упрощенная система работы с маркированной продукцией.

С началом марта информация о продажах питьевой воды передается в государственную систему "Честный знак". Для гостинично-ресторанного бизнеса введена упрощенная система работы с маркированной продукцией.Зачем нужна маркировкаНеобходимость внедрения системы "Честный знак" обусловлена большим количеством фальсификата на полках магазинов. По данным спикера Совфеда Валентины Матвиенко, в 2019 году более 80% минеральной воды не соответствовала стандартам качества.Маркировка позволяет выявить подделку. Тем самым сохраняется здоровье потребителя, устраняются недобросовестная конкуренция на рынке, а государство получает налоги. Благодаря внедрению системы "Честный знак" из тени вышли уже 185 компаний.Суть нововведения состоит в сканировании на кассах кодов маркировки на бутылках с водой. Информация моментально попадает в "Честный знак", где фиксируется, что товар выведен из оборота.Реализацией проекта занимается Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Система позволяет замкнуть полную цепочку прослеживаемости движения товаров, отметил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов."С этого момента защита потребителей становится максимальной, так как продать немаркированную продукцию невозможно", – подчеркнул он.Решение для HoReCaОднако в отелях и предприятиях общепита такая же схема применяться не может в силу специфики работы этих предприятий. Зачастую для их клиентов вода – услуга, а не товар, пояснил зампред Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.Над решением проблемы рестораторы и отельеры работали совместно с Минпромторгом, Роспотребнадзором и ЦРПТ. Результатом стало введение с 1 марта 2023 года упрощенной схемы оборота маркированной воды в сегменте HoReCa.Отели и рестораны не должны сканировать коды маркировки, если включают воду в счет клиента. Заведение обязано лишь сообщить о выводе воды из оборота, а принимать и списывать товар можно одной кнопкой, рассказали в ЦРПТ.В Центре считают, что нововведение заметно облегчит рестораторам и отельерам работу с маркировкой. Кроме того, это сохраняет прослеживаемость товарной цепочки и исключает появление в заведениях неучтенного товара, пишет "Комсомольская правда".Сложностей у бизнеса не будетВпрочем, сканировать коды нужно лишь в случаях, когда заведение продает воду на кассе. Но и здесь все максимально просто. Для этого предприятия нужны только сканер и онлайн-касса, которые в любом случае должны быть по закону.Даже если сканеров нет, то их закупка не приведет к существенным затратам. Сегодня стоимость устройства составляет около трех тысяч рублей. А обновление программного обеспечения и вовсе проводится бесплатно.По словам Олега Павлова, упрощенная схема стала показателем доверия государства к бизнесу.В ресторанном сообществе выразили благодарность Минпромторгу, Роспотребнадзору и ЦРПТ за учет мнения бизнеса, помощь в решении возникающих проблем и разъяснения о работе новой схемы.***Внедрение маркировки товаров в России началось в 2019 году. Она обязательна для лекарств, меховых товаров, обуви, фотоаппаратов, молочной и табачной продукции, автомобильных покрышек.В 2023 году перечень товаров для обязательной маркировки расширяется. В список добавлены пиво и слабоалкогольные напитки, готовые или консервированные изделия из мяса, медицинские товары.Как устроена система "Честный знак" и какие компании разрабатывают софт и оборудование для борьбы с контрафактом – читайте в "Дни.ру".