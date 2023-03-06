В России предложили избавиться от бумажных квитанций ЖКХ.

Бумажные квитанции за оплату услуг ЖКХ следует постепенно полностью заменить на электронные, такое предложение планирует обсудить с Минстроем Российский экологический оператор (РЭО), говорится в письме гендиректора РЭО Дениса Буцаева.При этом для пенсионеров следует сохранить бумажные квитанции, передают Известия.В письме РЭО отмечается, что бумага – один из наиболее потребляемых материалов, в России используют миллионы тонн этого сырья.Так, в России более 50 млн домохозяйств, каждое из них получает бумажные платежки. На ежемесячную рассылку документов уходит 50 т бумаги, отмечают экологи.Из-за роста потребления бумаги, как следствие, растет и производство, в процессе которого выделяются токсины – формальдегид и диоксид хлора.При этом в РЭО добавили, что бумага всегда готова для отправки в переработку. Сейчас обработка макулатуры в стране сейчас находится на уровне мировых стандартов. Около 90 заводов в России специализируются на переработке бумаги, перерабатывая ежегодно 4 млн тонн сырья.Кроме того, подчеркнули экологи, в начале марта 2022 года бумага подорожала в несколько раз, поэтому расходы управляющих и ресурсоснабжающих организаций возросли.