Руководство владимирской станции Скорой помощи заявило, что говорить о лишении ее сотрудников...

Руководство владимирской станции "Скорой помощи" заявило, что говорить о лишении ее сотрудников выплат - "не корректно"."Вести" неоднократно сообщали о проблемах в выплатами медикам "Скорой помощи" областного центра.На фоне не затихающего скандала с лишением дополнительных выплат сотрудников владимирской "скорой", гГосударственным бюджетным учреждением здравоохранения Владимирской области «Станция скорой медицинской помощи г.Владимира» опубликован следующий комментарий его главного врача Жукова Г.П.:"03.03.2023 г. на станции завершена работа комиссии по распределению стимулирующих выплат за февраль работникам ГБУЗ ВО «ССМП г. Владимира». Комиссия проведена в присутствии всех её членов, в том числе председателей трех первичных профсоюзных организаций, действующих в учреждении. По итогу мероприятия комиссией предложены суммы к распределению выплат стимулирующего характера по всем категориям работников ГБУЗ ВО «ССМП г. Владимира». Настоящие предложения поддержаны большинством членов комиссии. Прозвучавшие замечания профсоюзов зафиксированы.Также хочу сообщить, что на мероприятии озвучена сумма, отведенная на выплату заработной платы сотрудников станции. Также сказано, что окончательный взаиморасчет между ТФОМС и учреждением, определяющий окончательный размер ФОТ на 2023 год не осуществлен и, соответственно, план финансово–хозяйственной деятельности ГБУЗ ВО «ССМП г. Владимира» на 2023 год не согласован. В связи с чем называть промежуточную (не утвержденную) цифру ФОТ, как окончательную — не корректно".Напомним, что во Владимирской области медики "Скорой помощи" могут остаться без выплат за февраль.