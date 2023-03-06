Смотрите Вести в 14.30: 26 миллионов, которые обратились в пыль
Главные новости к этому часу:...
Смотрите "Вести" в 14.30: 26 миллионов, которые обратились в пыль
Главные новости к этому часу:
Пыльная работа.
26 миллионов, которые обратились в пыль. В кадетском корпусе города Радужный к ремонту спортзала приступил новый подрядчик.
Вечная живопись.
Возрождение древнего искусства в Суздале. Как священнику Андрею Давыдову удалось восстановить технику энкаустики?
Женское тепло.
Ответственность за подачу тепла в дома областного центра - на хрупких плечах. Какая она, "неженская" профессия?