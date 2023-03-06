Смотрите Вести в 21.05: мы верим твердо в героев спорта Пыльная работа. 26 миллионов, которые...

Смотрите "Вести" в 21.05: мы верим твердо в героев спортаПыльная работа.26 миллионов, которые обратились в пыль. В кадетском корпусе города Радужный к ремонту спортзала приступил новый подрядчик.Заслуженная награда.Лучшие из лучших. Губернатор Владимирской области поздравил чемпионов - спортсменов 33-го региона.Древнее искусство.И техника, которую называют вечной. Как суздальский священник возродил древнее искусство энкаустики?