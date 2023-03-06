Этим зданиям почти сто лет. Они формируют исторический облик центра Владимира. Но теперь их фасад изуродован. На стенах и цоколе зияют дыры, краску свезли, а подъездную площадку будто

Этим зданиям почти сто лет. Они формируют исторический облик центра Владимира. Но теперь их фасад изуродован. На стенах и цоколе зияют дыры, краску свезли, а подъездную площадку будто искромсали. Дома 53 и 55 на улице Большая Московская – жилые. Горожане жалуются – раньше они гордились местом, в котором поселились. А теперь вид их дома вызывает