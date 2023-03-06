Спортсмены из Владимирской области за год завоевали 600 наград. В Правительстве региона прошло...

Спортсмены из Владимирской области за год завоевали 600 наград.В Правительстве региона прошло заседание коллегии Минспорта Владимирской области, сообщает пресс-служба Правительства ВО.Коротко о спортивных итогах 2022 года:показатель «Доля население Владимирской области, систематически занимающихся физкультурой и спортом» - 55,9% (в 2021 году - 52,5 %);600 наград на соревнованиях международного, всероссийского и межрегионального уровня завоевали владимирские спортсмены;700 массовых спортивных и физкультурных мероприятий прошло в регионе;в регионе успешно работает 49 спортшкол, воспитанниками которых являются более 25 тысяч человек;14 видов спорта утверждены Минспортом России для Владимирской области как базовые, 10 из которых олимпийские.Фото https://www.pxfuel.com/en