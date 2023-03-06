Спецпредставитель Александра Авдеева пообещал держать все вопросы на контроле.

Спецпредставитель губернатора рассказал о судьбе владимирских бойцов, служивших в Он принял участие в совещании с участием военных прокуроров и командованием ЗВО.«В беседе участвовал заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Луговой. В режиме онлайн мы подключили Анастасию Калачёву, председателя регионального комитета воинов Отечества. Получили ответы на все острые вопросы», - рассказывает военкор Роман Боровков со ссылкой на спецпредставителя.Итак, военные билеты мобилизованных в новых подразделениях заполняются. Составлены и утверждены графики отпусков. Каждому солдату раздадут памятки с порядком начисления всех выплат. Спецпредставитель Александра Авдеева пообещал держать все вопросы на контроле.Напомним, что в начале февраля стало известно о расформировании одного из полков, в котором служили бойцы из 33-го региона. При перераспределении по новым формированиям и зачислении военнослужащих в подразделения были выявлены . Их устранением занималась военная прокуратура.