Эти брюки подойдут каждой девушке.

Эти брюки подойдут каждой девушке.Всем уже сталопонятно — мода циклична. В 2023 году к нам все увереннее возвращаются тренды из90-х годов — клеши, штрипки, каблук-рюмка. Пока модницы с замиранием сердцаждут возвращение низкой талии на джинсах, мировые иконы стиля уже примеряютновый тренд — расклешенные легинсы.По мнениюэкспертов стиля, именно эта модель брюк удлиняет ноги, выгодно подчеркиваетпропорции фигуры и подходит под разные случаи жизни. Такие брюки можно надетькак днем с кроссовками и толстовками, так и вечером с каблуками и корсетом.Вещичку ужедобавили в свой гардероб Кендалл Дженнер, Хейли Бибер, Матильда Джерф и другиеблогеры. Они успели засветиться в брюках и на неделе моды в Милане, и во времяежедневных дел в родных городах. Однако, брюки подойдут и обычным девушкам. Онипрекрасно впишутся в офисный стиль, при этом добавят расслабленности и комфорта.Кроме этого,такие леггинсы помогут разнообразить гардероб. Когда джинсы всех цветов и формуже приелись, а офисные брюки слишком официальны, это лучший выбор. Удобно,когда можно выбирать низ под разное настроение. В общем, трендсеттеры сошлисьво мнении — надо брать!