Тимофей Весновей – уж тепло у дверей.
Тимофей Весновей – уж тепло у дверей.
История
Православная
церковь чтит память преподобного Тимофея Олимпийского. В юности святой служил
рядом с горой Олимп, а потому его и прозвали Олимпийским.
Образ жизни у святого
был простой. Он жил один, часто скитался от одного места к другому. В дар ему
пришли особые способности исцеления и изгнания злой силы.
Дожил святой
Тимофей до почтенной старости.
Традиции и
приметы
В народе говорят,
что, если купить новую обувь — она будет служить долго.
Многие приметы
связаны с погодой. Старики в этот день старались выйти на улицу и погреть кости
на солнце.
Чтобы защитить
дом, разжигали костры. Этим огнем освещали пахотные поля и домашний скот.
Было принято
устаивать застолье и пышный праздник. В доме должен раздаваться смех и идти
долгий разговор.
А еще в этот день
записывали сны. Если снилось серебро и золото, значит скоро будет достаток.
Что нельзя делать
6 марта
Дела нужно
заканчивать, задачи незавершенными не оставляют.
Запрещено выпивать,
чтобы оберечь от дурных последствий.
Не рекомендуется
сажать и поливать растения, посаженные в этот день не вырастут.
Из дома не
выходили без крестика и глотка святой воды.