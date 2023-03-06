Тимофей Весновей – уж тепло у дверей.

Тимофей Весновей – уж тепло у дверей.ИсторияПравославнаяцерковь чтит память преподобного Тимофея Олимпийского. В юности святой служилрядом с горой Олимп, а потому его и прозвали Олимпийским.Образ жизни у святогобыл простой. Он жил один, часто скитался от одного места к другому. В дар емупришли особые способности исцеления и изгнания злой силы.Дожил святойТимофей до почтенной старости.Традиции иприметыВ народе говорят,что, если купить новую обувь — она будет служить долго.Многие приметысвязаны с погодой. Старики в этот день старались выйти на улицу и погреть костина солнце.Чтобы защититьдом, разжигали костры. Этим огнем освещали пахотные поля и домашний скот.Было принятоустаивать застолье и пышный праздник. В доме должен раздаваться смех и идтидолгий разговор.А еще в этот деньзаписывали сны. Если снилось серебро и золото, значит скоро будет достаток.Что нельзя делать6 мартаДела нужнозаканчивать, задачи незавершенными не оставляют.Запрещено выпивать,чтобы оберечь от дурных последствий.Не рекомендуетсясажать и поливать растения, посаженные в этот день не вырастут.Из дома невыходили без крестика и глотка святой воды.