Мэрия Гусь-Хрустального намерена заставить ТСЖ «Заря» устранить протечку в доме №142 на улице Каховского.

Мэрия Гусь-Хрустального намерена заставить ТСЖ «Заря» устранить протечку в доме №142 на улице Каховского. Гусевчане неоднократно жаловались на коммунальную аварию в «управляшку», но в организации говорят, что приступят к работам не раньше весны, когда растает снег. Директор товарищества посоветовал слепым жильцам самостоятельно отремонтировать крышу, которая уже несколько лет.В горадминистрации, комментируя историю, пояснили, что в результате попытки отремонтировать кровлю зимой можно повредить покрытие и затопить большее количество квартир. После устного обращения к председателю ТСЖ была прочищена ливнёвка. По заверениям властей, протечки прекратились. Чиновники предполагают, что всему виной не крыша, а конденсат, образовавшийся в ливневой канализации.Власти поручили ТСЖ устранить протечку, а в случае бездействия управляющей компании порекомендовали владельцам квартиры обращаться в суд. Надеемся, что прокуратура отреагирует на публикации в СМИ и даст оценку работе ТСЖ.