В Кольчугино двое приятелей обокрали поликлинику Кольчугинской ЦРБ. Подробности кражи рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. На глазах у удивленных очевидцев мужчины

В Кольчугино двое приятелей обокрали поликлинику Кольчугинской ЦРБ. Подробности кражи рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. На глазах у удивленных очевидцев мужчины вынесли из здания радиаторы отопления и, погрузив их в машину, скрылись в направлении к пункту приёма сдачи металлолома. На этом воры не остановились. Они направились в поселок Бавлены, где попытались обнести хозяйственную постройку