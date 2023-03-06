В Коврове местный житель выращивал дома коноплю. Сотрудники полиции изъяли у него 1,2 килограмма марихуаны, сообщили в УМВД России по Владимирской области. Как установило следствие, мужчина

В Коврове местный житель выращивал дома коноплю. Сотрудники полиции изъяли у него 1,2 килограмма марихуаны, сообщили в УМВД России по Владимирской области. Как установило следствие, мужчина купил семена наркотических растений и выращивал их дома. Для этого он также приобрёл специальные палатки для выращивания, системы освещения с ультрафиолетовыми лампами, системы полива, почву, минеральные удобрения, емкости. Так