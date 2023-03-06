Министерство здравоохранения Владимирской области и главврач Станции скорой медицинской помощи заверили, что размер зарплатного фонда медиков рассчитан не до конца, из-за чего некорректно

Министерство здравоохранения Владимирской области и главврач Станции скорой медицинской помощи заверили, что размер зарплатного фонда медиков рассчитан не до конца, из-за чего некорректно говорить о его сокращении. Ранее в профсоюзе медработников «Действие» заявили, что по итогам работы комиссий по распределению стимулирующих выплат, зарплатный фонд медиков сократили на 9 млн рублей. Однако днем 6 марта главврач